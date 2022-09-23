國產百合花卉深受國人喜愛，農委會農糧署輔導台灣百合產業發展協會，即日起與台中市中華花藝推廣協會、春水堂人文茶館合作，在春水堂台中12家門市共同辦理「百合花綻 茶探香」活動，透過異業結盟方式共同推廣國產花卉形象。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇表示，國產百合花卉是台灣花卉消費市場歷史悠久、善為人知的高經濟作物，依據地區特性區分夏季高山地區百合及冬季平地地區百合，分別以南投清境、屯原及台中后里、新社為主要產區。

羅弘奇強調，將花卉融入生活、在生活中增添花卉藝術」，是台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會致力目標，如何讓消費者將百合花卉結合花卉藝術帶入日常生活中增添氛圍視覺美感，是兩協會共同推廣的方向。

「百合花綻 茶探香」活動除於春水堂台中12家分店同步展出外，另於春水堂國美館旗艦店室內空間，藉由中華花藝師創作，使用大量國產花卉百合、文心蘭、火鶴等國產花卉佈置花卉藝術形象展出活動，結合春水堂願景-將茶和花融入生活，讓生活中處處有茶香、花香，落實生活美學。

春水堂全國各分店長期致力將茶藝與花藝融合，營造不一樣的品茶體驗文化，藉由品茶與欣賞花藝的同時，帶給消費者視覺美感的氛圍感受。

羅弘奇說，活動展期自即日起至9月29日，邀請全國民眾前往春水堂台中12家分店，品著茶香，欣賞國產百合花藝之美。