台東縣政府與台東縣總工會合辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，這個周末(9/24、25)將在台東森林公園舉行！台東縣長饒慶鈴提及，東森YOYO家族 香蕉哥哥、草莓姐姐-簡皎竹、柳丁哥哥等人將領軍帶動唱，她邀請大家一起來玩，「秋高氣爽，正好帶著寶貝戶外踏青+吃喝玩樂」。

饒慶鈴今(23)日在臉書公布「勞工親子暨特色產業嘉年華」的活動，台東縣政府與台東縣總工會合辦的這場「勞工親子暨特色產業嘉年華」，將在9/24(六)、25(日)兩日的09:30-16:30，台東森林公園大草原舉行。秋高氣爽，正好可以帶著寶貝戶外踏青且吃喝玩樂，饒慶鈴邀請大家陪寶貝享受歡樂童年、挑選台東特色好禮，好吃好玩就等大家一起來！

饒慶鈴提及，東森YOYO家族 香蕉哥哥、草莓姐姐-簡皎竹、柳丁哥哥等領軍帶動唱，還有泡泡秀、魔術秀、旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋等遊樂設施以及50個特色攤位。此外，消費滿200元送台東金幣、滿999元再抽台東好禮活動！闖關成功可獲得100元園遊券，憑15張8-9月發票可兌換園遊券(每人限換1張)，發票全數捐給縣內公益團體。