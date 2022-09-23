苑裡在地畫家余秀雄將舊時舂米的「水碓」畫下流傳。（山水米園區提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡在地畫家余秀雄將舊時舂米的「水碓」畫下流傳。（山水米園區提供／謝明俊苗栗傳真）

三義是國內木雕藝術重鎮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局年度地方文化館舍體驗坊，將在10月推出，這次安排了包括苑裡鎮「山水米玩米主義」、「苑裡窯趣一日遊」以及「三義「香茅與木雕文化之旅」體驗坊等，其中山水米園區的台灣欒樹業已盛開，園中並展示1幅台灣本地畫家所繪製的「水碓」，先民利用自然水流力量來帶動水碓舂米，是留存至今少有農活實物畫作，值得民眾親自前往體驗。

今年的苗栗縣博物館及地方文化館舍體驗坊，將在10月8日、9日及23日辦理3梯次1日行活動，苗栗的博物館與地方文化館舍活力充沛，一直都是在地文化最好的展示櫥窗，文觀局邀請民眾一起走進苗栗，深入欣賞地方文化的多采與豐美。

這次活動安排首先登場的是「心動濱海稻米樂」體驗坊，來到苑裡鎮山水米園區，到玩米主義米工廠看稻穀如何脫殼成白米，探索食物從土地到餐桌的過程，其中最特殊的是園區內掛著一幅畫，是台灣知名本土素人畫家余秀雄的作品「水碓」余秀雄出生苑裡，自幼隨父親在田裡工作長大，舊時農村所使用的舂米工具「水碓」利用水流力量來帶動輪軸，推動碓桿上下舂米，這個設備已在台灣成為絕響，由余秀雄繪下流傳，值得民眾前來一賞先民的智慧。

第2梯次是要帶大家來苑裡「窯趣苑裡一日遊」體驗坊，在秋高氣爽的時節裡，邀請大家走入華陶窯獨有的庭園風景，一同感受火炎山裡的花鳥樹木，享用以柴燒食具盛裝的割稻仔飯，午後前往灣麗磚瓦文物館，認識作為建築材料紅磚的生命故事，以及如何展現新的藝術氣質，並體驗手繪具個人創意的陶瓷杯墊。

第3梯次則轉往小城三義，體驗「三義香茅與木雕文化之旅」，過去的三義曾以燒製相思木炭和種植香茅及提煉香茅油為生，而在地的木雕藝術更是享譽國際，在這座山城裡，我們將細細品味三義的炭香、茅香，以及木雕發展的歷史與當代藝術風華。