今年防疫險、疫苗險累計理賠將破千億元，富邦產險是最大苦主；富邦金控董事長蔡明興今表示，防疫險到明年5月以後會全數到期，對產險是一次性的影響、並非長期；近來單日確診數超過4萬例，蔡明興透露，幾乎身邊朋友都染疫過，當高度感染後，會形成自然免疫，疫情將會慢慢退去，民眾就能恢復正常生活。

蔡明興今天出席臺北醫學大學舉辦的蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式；外界也關心美國、台灣升息，對金融市場的影響；蔡明興認為，美國升息3碼、台灣央行升息半碼，台灣算是相當溫和，是抑制通膨必須採取的措施。

至於對金控業的影響，蔡明興認為是有利有弊，好處是利息收入增加，相對的壽險資產評價會滑落、淨值面臨壓力，台灣尚未與IFRS17接軌，因此，壽險公司的負債面沒有按市價評價，資產負債表上表達不是公允，若與國際接軌後，就不會有這個問題。

金管會已核准通過富邦金併購日盛金，蔡明興說，日盛也有60年歷史，有很多證券客戶，合併後可擴大中小企業、財富管理客戶服務，擴大合併綜效。

對於北醫的癌症大樓以父親蔡萬才為名冠名，蔡明興表示「很高興」，蔡萬才也曾參與創辦國泰醫院，對這領域是很有淵源；蔡明興表示，富邦投資生技產長達20多年，面對台灣高齡化社會來臨、國民所得增加，將來醫療、醫美、健康、養生四大領域，還有很大的發展空間，若企業、醫界、學術界都能結合力量，將可打造台灣另個護國神山。