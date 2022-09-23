強震使鐵路受損，台東鐵路交通未來半年進入黑暗期，影響台東觀光，台東旅遊照。（蔡旻妤攝）

強震使鐵路受損，台東鐵路交通未來半年進入黑暗期，影響台東觀光。（蔡旻妤攝）

強震使鐵路受損，台東鐵路交通未來半年進入黑暗期，影響台東觀光。（蔡旻妤攝）

強震嚇跑台東旅客 觀光業者建議中央補助

強震造成鐵路受損，台東鐵路交通將有半年黑暗期，旅宿業退房率大增，台東旅宿業23日建議政府應將台東縣列為地震重災區，補助觀光客及台東地區居民每人至少500元的交通補助，直到花東鐵路全線修復為止。

台東縣休閒旅遊協會理事長林園說，交通中斷，民宿退房率達7成，北部遊客來電表示「要去1趟台東，路上得吃2個便當才會到，比出國還久，下次再去」，雖然可以改搭南迴線鐵路或轉乘高鐵，遊客同樣沒有意願。

普悠瑪旅行社陳富斌強調，台東縣內旅遊景點及設施並未受到地震影響，最大影響仍是鐵路不通，他說，從雙十連假、年底到明年春節假期，遊客來台東旅遊成本會大幅增加，建議中央及地方政府擬定補助方案，振興台東旅遊、觀光旅宿業。

台東縣後山文化協會理事長張躍贏表示，疫情即將趨緩，政府逐步開放國外旅客來台旅遊，但台東卻受地震影響交通中斷，從北部到台東交通時間增加，若搭飛機交通費更高，直接影響遊客到台東旅遊意願，這也可以從民宿業者近日退訂狀況看出端倪。

張躍贏說，台東是全島上唯一沒有高速公路縣份，南迴鐵路班次少，成本膳宿成本增加，未來半年台東到北部交通將進入黑暗期，地震震癱了台東人對外重要的交通生命線，長達半年的修復期，將使台東人生活經濟更加艱困。

旅宿業者呼籲交通部比照之前花蓮地震補助方案，當時將花蓮列入災區，提供每個人次的交通、旅遊補助，建議中央同樣比照辦理，提供到台東每個人至少500元交通旅遊補助。