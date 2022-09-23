台股今收盤又再跌破國安基金7月13護盤起漲點14194點，下周將陷入「萬4」守衛戰。新台幣匯價今下午盤一開盤也貶破31.7元，也宣告今年以來新台幣兌美元匯價至今盤中已貶逾4元。

美元指數站上111的20年新高價位，目前仍看回不回。而據央行統計，2021年底外資投資國內資產市值約7545億美元，扣除所匯入本金後，帳上獲利達5249億美元，加以推估本年股息發放創新高達新台幣2.32兆元(約770億美元)，其中外資獲配股息約可達新台幣6632億元(約220億美元)。

央行強調，外資匯入資金以投資台股為主，持有台債之比重甚微；今年以來，隨外資賣超台股實現龐大獲利後並大舉匯出，加以其在國內匯市交易比重達7成，致台北外匯市場美元需求大於供給，為今年新台幣對美元匯率貶值逾11%之主因。

若以央行數據研判，外資今年匯出的資金，其中有6632億元為在台股配息利得，而帳上獲利的5249億美元（約16.5兆元新台幣）匯出金額也還只是零頭數字。

今天進口商預期美元會持續走強，持續進場買匯，加重美元兌新台幣漲幅力道。央行仍強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，新台幣兌美元匯率自1998年中之低點約35元，升值至2022年9月21日之31.44，升幅約11.3%。新台幣對一籃通貨之名目有效匯率指數(NEER)，2022年8月較2010年上升24.78%，遠高於韓元(6%)、日圓(-25.66%)。