高雄41歲孫姓男子9月中旬到洋酒行向41歲盧姓女店員佯稱要買威士忌，期間用裝熟的方式讓盧女放下戒心，拿到7瓶酒後先向盧女謊稱要領錢，之後騎車逃逸，盧女發覺受騙時為時已晚。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

孫男拿到酒後，吩咐計程車司機到附近超商寄貨給買家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄41歲孫姓男子9月中旬到洋酒行向41歲盧姓女店員佯稱要買威士忌，拿到7瓶酒後先向盧女謊稱要領錢，之後騎車逃逸，盧女發覺受騙時為時已晚，趕緊向警方報案，警方獲報循線追查下，日前旅館內逮捕孫男，依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。另外警方查出，孫男也曾在苓雅區犯過3起洋酒竊盜，孫男供稱酒都透過網路出售，獲取不法所得。

15日下午2時許，孫男騎機車前往大同二路某洋酒行，一進門就跟盧女套近乎，頻頻表示「我跟老闆很熟」，並轉向店內的酒架挑選，向盧女稱要買大摩威士忌6瓶，還挑選了市面較罕見，市價7500元的日本白州威士忌1瓶，總價達19800元，並請盧女幫忙包裝成箱，還特別吩咐盧女不要使用有酒類標註的紙箱，避免被超商店員發現禁運。

待盧女幫裝完後，孫男便打電話叫計程車，計程車到現場時，孫男將寫有收件人資料的紙條給司機，並多給點小費請他到附近的超商幫忙寄件，等司機開走後，孫男便回酒行，佯稱自己剛付完車錢，手上現金不夠，要去附近ATM領錢，但為了取信盧女，孫男還將自己的健保卡放到櫃台當作抵押證件。

之後孫男走出店外，騎著跟友人借來的機車離開，盧女在店外等了約30分鐘，依舊等不到孫男，驚覺受騙報警，新興分局前金所獲報，警方循線追查下，22日於前金區七賢二路某旅館將孫男緝捕到案。

據了解，孫男向警方供稱，利用網路較市價低的價格販賣威士忌，有數名買家向他訂了7瓶威士忌，因手邊沒有現貨，才會到酒行來行騙，目前7瓶威士忌均售出，不法所得為17000元，警方訊後依詐欺罪移送法辦。

據了解，孫男有多項竊盜前科，9間在苓雅區犯下3起洋酒竊盜案，偷走數瓶馬爹利XO洋酒、金牌等物，讓3間洋酒行損失共18萬5000元；除此之外，孫男也有毒品、刀械等前科，是當地頭痛人物之一。

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