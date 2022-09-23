新北市長侯友宜明天將辦首場造勢活動，下周也會到高雄替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台輔選，林佳龍表示，若侯友宜投入選務，就應該要請假，才不會被外界質疑。

民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯友宜本來說要等議會結束、抽籤後，也就是10月20日左右才會投入選戰，但侯現在提早辦造勢活動，而且到外縣市輔選，希望他能做到行政中立，若已投入選務，就是應該要請假，才不會被外界質疑。

林佳龍指出，特別是有些造勢活動涉及行政動員，讓基層里長、公務員增加行政負擔，希望侯友宜能夠避免，他當時講10月20日才投入選舉、請假，但現在已經提早啟動，也可以提早請假。

至於資深藝人、立委余天今透露，下周打算替林佳龍成立競選總部，林佳龍表示，余天是很真誠的人，自己身體還需要休養，又剛幫女兒辦完後事，此時身心狀況一定很辛苦。

林佳龍說，他們會與余天同在，余天主動站出來，大家也希望他能保重身體，不要過度操勞，而余天從林佳龍擔任新聞局長以來就多次合作，政治上也相互扶持，讓他十分感謝，也請余天要保重好身體。