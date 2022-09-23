營造業缺工越來越嚴重，隨著台積電進駐的高雄楠梓產業園區，以及橋頭科學園區陸續動土興建，營造人才需求再度激增，高雄市勞工局與和春文教基金會合作開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，以養成新時代營建人才為首要目標，並導入產訓合作模式，讓現場學員能夠在結訓後快速派至工作崗位就位。

高雄市勞工局表示，高雄招商成績亮眼，產業界看好高雄前景，紛紛注資建廠，因此帶起一波營建技術人才需求。

為提供產業發展動力，高雄市勞工局與和春文教基金會合作開辦的「科技廠辦營建人才培訓班」，邀請業界師資到班授課、提供學員實習機會，訓練時數共計350小時，訓練內容包含3D繪圖、科技廠興建相關之混凝土結構識圖、鋼筋計算實作、水電配管、建築裝修隔間、銲接、帷幕牆特性等專業課程，共錄取22位學員，已於日前開班受訓。

甫開訓即吸引多家營建廠商洽談合作，提供包括監工、助理工程師、工務助理等工作機會，勞工局也將在未來協助學員與廠商的就業媒合，為高雄的產業發展提供新助力。

同時融入目前「減碳」趨勢，科技業建廠必須符合「排碳淨零」目標，將帶動營建往更高水準發展。