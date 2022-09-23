國家海洋研究院今天與富鴻網股份有限公司簽署合作備忘錄，未來合作共同發展黑潮海洋綠能開發科技與交流，促進雙方研究人員在學術研究與產業化等面向合作。

2050淨零碳排為我國重要能源轉型目標，其中海洋能已被規劃為前瞻能源，到2050年能達3.5GW的發電量。國海院超前部署黑潮發電開發，接續第2期能源國家型科技計畫（NEP-II，2014年-2018年）持續發展迄今。

國海院院長陳建宏表示，國海院結合國立台灣大學、國立中山大學、以及國立成功大學研發能量，就洋流能（黑潮）發電機組、海事工程、深水繫纜錨碇等關鍵技術進行系統性整合，如今已逐步邁向實海域測試。

這次簽署合作備忘錄針對海洋能源重要領域關鍵技術研發與應用。產業的加入，是黑潮發電不可或缺的一塊拼圖，與富鴻網股份有限公司合作不僅代表我國產業在海洋綠能發展企圖心，同時也將提升海洋產業能量，促進當前2050淨零碳排路徑目標與綠能發展等政策落實。

陳建宏說，我們這一代從國外進口離岸風電的綠能技術，期待新一代能出口海洋能的綠能技術，為發燒地球盡上我們作為海洋國家的責任。也歡迎更多產業一起加入打拼，為海洋綠能產業開出一條綠色之路。

富鴻網股份有限公司董事長邱登崧表示，富鴻網在電力調節系統方面成果卓著，透過這次簽署合作備忘錄提供洋流能（黑潮）發電系統後端上岸電力功率調節系統（PCS），作為洋流能（黑潮）發電PTO併聯入電網科專先導實驗，促進海洋能科技發展。（編輯：孫承武）1110923