如何以正確的方式談戀愛，是個值得思考的問題，雖然說談戀愛要真心投入，可是當一談戀愛就犯傻，會容易讓自己吃虧，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、金牛座、獅子座一談戀愛較容易變傻，會因為在戀愛的氛圍中而失去判斷力，讓自己受傷。

1.雙魚座

雙魚座容易為感情的事喪失理智與頭腦，而且是願意主動為愛情犯傻，而對待自己的戀人，沒有經過思考願意付出全部，對雙魚座來說用理智來談戀愛，不只沒有戀愛的樂趣，對戀人也有不夠信任、不夠尊重的感覺。

2.金牛座

金牛座沒有戀愛比一切都重要的傾向，但當他覺得是自己人時，就會投入全部的信任。他們的智商還是有的，只是不願意去使用，會堅持到信任被瓦解為止，所以不要欺騙他們，誠實的面對他，金牛座會給你全部的好。

3.獅子座

獅子座一戀愛就容易犯傻，是過於自信的表現。對於親手挑選的感情，獅子座願意用智商來當基石，也是因為信任對方相信自己不會被欺騙。有些獅子座感情擺在第一位，容易被戀愛沖昏頭，怎麼看都覺得自己的戀人是最好的，想讓全世界都看到自己的甜蜜，如果有人覺得獅子座很傻他會直接忽視。