朋友餵食兒子電子煙，家長說明案情。（讀者提供）

桃園市1名男子和兒子、朋友日前到南部進香，期間他下車購物，朋友幫忙照顧兒子。但朋友看到男童哭鬧，竟拿電子煙跟玩具槍給男童把玩，影片上傳網路曝光，桃園警分局，已經製作相關資料，並移請權責單位裁處。

警方表示，有網友22日晚間在臉書上傳一段幼童吸電子煙嗆到咳嗽及把玩手槍影片，疑似有虐童行為，桃園分局偵查隊、防治組、埔子派出所獲知後立即進行追查。經確實掌握當事人身分，立即通知其由家長陪同到分局說明情況。

家長說，20日與朋友及其幼子前往南部參加宮廟進香活動，期間與朋友受委託一同前往購買餐點，下車購物的空檔，由朋友幫忙照顧幼童，因無照顧經驗，見小朋友哭鬧隨手拿電子煙及玩具槍給他把玩，當時只是想安撫小朋友情緒，不知道後果這麼嚴重，後續警方製作當事人相關資料，移請權責單位進行裁處。

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