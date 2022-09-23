市議員舒翠玲指出，富國路上一處農地可以明顯看出有廠商正在進行廢棄物的分類。（市議員舒翠玲提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議會23日舉行市政總質詢，市議員舒翠玲、梁為超質詢提出，民眾投訴市府後棟建築北側結構外牆修復工程的廢棄物被偷運到農地亂倒，怒批竟敢在天子腳下胡作非為，向環保局索取清理計畫書，卻被以會洩漏廠商個資為由拒絕，議員與局處首長在議事堂上爆發衝突，鄭文燦出面緩頰，認為只是廢棄物清運數量、時間及運送地點可以提供，但舒翠玲氣憤難平直呼「把環保局長移送公懲會！」。

舒翠玲表示，市府後棟建築北側結構外牆正在進行修復工程，拆除過程中會產生大量磁磚、水泥泥等營建廢棄物，6月有民眾投訴廢棄物被載往桃園區某農地，為此向環保局要求提供廢棄物清理計畫書，欲查看廢棄物的噸數、清運時間、載送地點及是否有申報，豈料環保局長呂理德竟以會洩漏廠商個資拒絕，難怪桃園會淪為廢土天堂。

「一再阻饒分明就是包庇！」舒翠玲批評，沒有要廠商個資，只是清理計畫書何來機密？呂理德在議事堂上又搬出會違反政府資訊公開法，根本是滑天下之大稽，藐視立法權，不把議員監督職責當作一回事，更指出遭投訴的廠商今年1月也曾被民眾投訴，環保局到場稽查卻僅以行政裁罰輕輕帶過，眾人在議事堂上爭論，使得議程一度暫停，舒翠玲氣到直呼「不把環保局長移送公懲會，我就不姓舒」，議程結束前要求將呂理德移送公懲會，大會裁示列案處理。

鄭文燦回應，可以將涉及營業秘密的部分去掉，而廢棄物清運數量、時間及運送地點是可以提供的。環保局會後表示，清理計畫書部分涉及營業秘密或個人隱私，將把相關資訊遮蔽後再提供給議員。

環保局說明，環保署接獲民眾陳情指出桃園區富國路720之6號有堆置家戶裝修廢棄物，1月18日會同環保局稽查，發現該址為旭昌公司管理，雖領有廢棄物清除許可證但卻違法堆置，依違反廢清法第42條告發並限期3個月改善，並非舒翠玲所稱以廢清法第12條裁罰，複查時地上物已完成清除，23日再次主動稽查，又查獲裝修廢棄物、廢鐵等物品，再依違反廢清法42條裁罰6000元至300萬元罰鍰。