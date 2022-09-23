幼兒園教師表示，這場宣導活動讓孩童建立正確避難觀念，獲益良多。（新坡分隊提供／蔡明亘桃園傳真）

近來地震頻傳，國人高度關注防震防災安全，桃消防第三大隊新坡分隊今日前往崙坪幼兒園舉辦「小小防災尖兵」宣導，藉闖關遊戲與體驗活動，讓全校150名師生建立正確防災觀念，園內教師也表示，家長們都相當關心防災教育，這次活動讓小朋友獲益良多。

新坡消防分隊辦理小小防災尖兵活動共分3關，第1關「震震挑戰」使用地震體驗車模擬情境，讓孩童學習地震發生當下如何「趴下、掩護、穩住」正確避難；第2關「濃煙逃生挑戰」利用製煙機在教室中營造濃煙瀰漫，讓小朋友體驗低姿勢爬行、關門就地避難；第3關「救援消防車羅依」讓小朋友參觀救災車輛，提升孩童對消防安全的興趣。

園內一名5歲沈姓女童說，今日體驗非常有趣，盼能常辦類似宣導活動。幼兒園楊姓教師也說，最近地震頻繁，確實讓大家心情有點緊張，家長們也很關心防災教育，今日宣導活動讓孩童建立正確避難觀念，獲益良多。

新坡分隊長吳興黌表示，考量本次宣導對象為學齡前兒童，特別以遊戲方式，讓小朋友實際體驗地震與濃煙情境，以闖關挑戰考驗避難常識，讓師生以體驗取代聽講，讓防災意識更深植人心。

桃消防第三大隊大隊長簡慈彥呼籲，地震天災無法預期，藉防災教育演練從小扎根，建立正確觀念才能降低危害發生，另也鼓勵市民成為防災尖兵一員，分享推廣防災知識，保障親友的生命財產安全。