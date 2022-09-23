新竹縣長楊文科與全中運吉祥物皮皮獅、阿茶妹一同現身。（邱立雅攝）

睽違47年，新竹縣再次主辦全國中等學校運動會，預計於明年4月22日舉辦。新竹縣長楊文科在23日舉辦的揭牌典禮中，同步公布全中運主視覺與吉祥物。主視覺以竹字採取向前奔跑的人形帶出速度感，吉祥物則是皮皮獅與阿茶妹，角色設定他們為貼心導遊與客家女性，展現新竹縣在地特色與精神。為提供優質競賽環境，新竹縣政府正積極修繕縣內場地。

此次是新竹縣自1977年台灣區運動會後，首度舉辦全國綜合性運動賽會，楊文科致詞時表示，1977年他才剛投入公職，曾親自參與台灣區運動會，當時蔣經國先生與縣長林保仁現場繞場一周，全場歡聲雷動，他感到非常榮幸。47年後新竹縣承辦全中運，楊文科表示卯足勁準備，要充分展現新竹縣在運動的能量與意志。

此次全中運執委會權責及工作職掌畫分成立5部31組，由全縣的國中、小教職員工總動員，承辦21項必辦項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球，以及選辦項目滑輪溜冰等。

楊文科感謝體育會以及全縣中小學校長們的參與，更感謝顧問團協助體檢、提出方案，讓賽事盡善盡美。這次全中運賽事訂在明年4月22日到27日，感謝高中職學校全力配合，對於場地整修整建、交通食宿安排，我們有信心做到盡善盡美，讓所有參與者感受新竹縣好溫情。

23日揭牌典禮也公布明年全中運主視覺與吉祥物皮皮獅與阿茶妹。主視覺以竹字採取向前奔跑的人形帶出速度感，象徵不論單人競賽、雙人競賽與團體競賽，運動員們攜手團結、共同邁進，並以風起竹縣、贏向未來標語，在字尾注入新竹的風，期許運動員們乘風飛揚。

吉祥物皮皮獅是自台灣好行獅山線孕育而生，是親切的貼心導遊，帶遊客暢遊好客竹縣，體驗原民特色、客庄之美、獨特人文風采以及深入感受竹縣在地產業文化之美。阿茶妹則展現出客家女性柔、韌、剛的精神特質，以及運動員不屈不撓的硬頸精神。