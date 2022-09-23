台北市立動物園的18歲大貓熊「團團」今年8月中下旬，被保育員發現行為與以往不同，食慾不太好，嘴邊還曾出現白色泡沫，動物園表示，工作團隊發現8月23日曾發生3分鐘疑似癲癇症狀，目前先給抗癲癇藥物，程序上約1到2周會有檢驗結果出來，再視情況調整跟安排。

大貓熊「團團」今年8月中下旬被發現嘴邊有白色泡沫，動物園回朔影像後，有3分鐘癲癇狀況，並在8月30與31日也有發作1到2分鐘，後續追蹤沒有典型癲癇發生，但仍安排9月18日到台大附設動物醫院接受檢查，後來發現左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，已採樣跟檢驗分析，真正致病原因需去釐清。

園方說明，目前觀察除了8月23日那天食慾不好，經過18日接受檢查後食慾恢復的不錯，目前都在後房休息，後續看治療狀況做處理，食慾是正常的八九成，病程部分還得等最後結果分析，因為在癲癇症狀上，每隻大貓熊發生原因跟結果都不同，發炎、感染、或有腫瘤等都有可能，就結果出來再來排除。

動物園動物組長王怡敏表示，團團身體需要觀察，暫時無法與遊客見面，會安排團團在後場休息，因為擔心癲癇恐有行動不協調等狀況，爬太高的棲架恐有危險，後續也會看用藥後的適應狀況，若狀況都穩定也可安排外出曬太陽。

園方也說，使用MRI(磁振造影)檢查動物非第一次，之前也有相關經驗，並跟四川臥龍自然保護區聯繫，保持專業溝通管道，但困難點是大貓熊數量稀有，數值判斷比較困難，會再進行專業累積，這次也有線上聯繫大陸專家，透過醫療小組與大陸方聯繫。

至於是否安排圓圓接受MRI檢查，園方則說，這項檢查非日常規範的檢查項目，但每年都會幫大貓熊超音波、Ｘ光、血檢等，都有留相關資料可以參考，後續對於老年個體是否也用MRI檢查，會再進行評估。