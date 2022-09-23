台灣設計展即將於10月在高雄盛大登場，高市府青年局為了呼應「台灣設計 設計台灣」訴求，特別攜手「小宅實驗」推出「青年租屋改造」徵件活動，精選10組案件執行軟裝改造作業，經過7周打造並拍攝影片，成果於21日正式亮相，為「設計從展場走到你家」系列影片揭開序幕。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展主展場為曾經主導港灣物流與經濟的「經濟中島」蓬萊商港區，如今將翻轉成「設計中島」，預計在萬坪的場域匯聚台灣設計能量，讓高雄從台灣邁向世界。其中青年設計作品不僅在展場靜態展出，更以媒合青年設計力的方式，重塑戶政事務所結婚登記背板與青年租屋改造計畫，推動公共行政美學並實踐居家美感設計，透過多元導入創意能量讓設計更貼進民眾生活，也讓設計別具意義。

高市府青年局長張以理指出，「青年租屋改造計畫」是透過空間設計的角度切入，由租屋改造作為媒介，讓青年向城市對話，期待以小預算大改造的軟裝布置，成就煥然一新的風格想像，他們鼓勵青年發揮自身創意能力，讓民眾了解青年設計力的創新發展。

此次青年局攜手知名空間設計Youtuber「小宅實驗」，為高雄的租屋青年激盪設計巧思融入改造，從油漆、地板到軟裝布置，皆邀請青年共同參與，讓改造成果更具有連結性與象徵性。

青年局表示，此次入選改造案件的青年有在高雄實習完畢最終選擇移居高雄的護理師，也有在高雄求學愛上這個城市選擇留在高雄就業的青年，還有曾北漂8年返鄉努力打拼的高雄囝仔，藉由青年租屋改造影片，可以了解這群青年對在地生活的情感。

青年局表示，想要DIY改造自己生活空間的民眾可以鎖定改造系列影片，跟著動手輕鬆創造屬於自己的空間，相關改造影片將於青年局Youtube陸續亮相，更多2022台灣設計展精彩活動資訊，可搜尋高雄市政府青年局 FB、IG 粉絲專頁、加入青年局[email protected]（@youth.kcg）帳號或訂閱青年局YouTube頻道。