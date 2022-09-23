2022年全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場，聖火9日在阿里山引燃母火後，23日抵達屏東鵝鑾鼻燈塔。（謝佳潾攝）

2022年全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場，聖火9日在阿里山引燃母火後，23日抵達屏東鵝鑾鼻燈塔。（謝佳潾攝）

2022年全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場，聖火9日在阿里山引燃母火後，23日抵達屏東鵝鑾鼻燈塔。（謝佳潾攝）

2022年全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場，聖火9日在阿里山引燃母火後，23日抵達屏東鵝鑾鼻燈塔，在眾人見證下，嘉義縣長翁章梁將聖火主火交給屏東縣長潘孟安，接續傳遞給選手們，盼藉「東亞之光」預祝選手創佳績。

全民運動會聖火母火9日在阿里山祝山停機坪引燃後，14至16日傳到離島連江縣、金門縣、澎湖縣，22日起則展開本島傳遞聖火，23日抵達屏東鵝鑾鼻，翁章梁說，鵝鑾鼻燈塔素有「東亞之光」美名，是目前台灣光力最強的燈塔，盼藉此預祝選手在賽場上發光發熱。

在眾人的見證下，翁章梁從傳遞聖火的選手手中、接下聖火傳給潘孟安，潘孟安再接續將火炬傳給屏東隊的選手，潘孟安說，屏東縣從來沒有舉辦過全運會，此次嘉義縣長將全運會的聖火傳遞行銷曝光在屏東站，算是先把全運會帶到屏東，屏東除將組隊參賽外，也將從中汲取承辦經驗，因2024年全運會在屏東。

「全運會『嘉屏如潮』！」潘孟安開心道，很謝謝翁章梁將嘉義的熱情帶到國境之南，今年的全民運動會在8日登場，一連6天剛好遇上國慶連假，大家一定要去參與，為全國選手加油打氣，也順便一覽嘉義的名勝風光，相信屆時賽事會很精采。

潘孟安為宣傳全運會，除與翁章梁一同穿上象徵熱情南國的花襯衫出席聖火傳遞會場、展現縣市間友好互動外，還派出2020年全中運吉祥物「驕仔」表演驕仔舞，展現屏東總是多一度的熱情，並致贈恆春當地洋蔥製成的「蔥明飲」給翁章梁。

潘孟安與翁章梁互動頻頻，除互贈禮物外，還在傳遞聖火後現場玩起槌球PK賽，隨後2人還共飲檸檬愛玉，潘孟安說，檸檬、愛玉分別是屏東與嘉義的特產，藉此象徵串聯2縣好感情。