擁有1顆火球似乎成為投手闖蕩大聯盟的重要武器，球速能輕鬆飆破100英哩的紅雀牛棚好手海斯利(Ryan Helsley)，今日投出時速高達104英哩(約167.3公里)的火球，打破了隊友希克斯(Jordan Hicks)所保持的103.8英哩(約167公里)的紀錄。

紅雀客場挑戰教士的比賽，前6局處於2分落後不要緊，7局上紅雀在滿壘情況下，多諾萬(Brendan Donovan)擊出中右外野深遠飛球，小白球安全抵達觀眾席，形成1發石破天驚的滿貫砲，讓紅雀反倒以5：3逆轉超前。

2分領先的紅雀推出牛棚勝利組把關，8局上由海斯利登板後援，其中面對教士重砲貝爾(Josh Bell)打席當中，1顆內角速球被打成了界外，不過仔細看現場轉播畫面提供的數據，海斯利這顆速球時速來到104英哩，超越了目前正在養傷的希克斯所保持的紀錄，成為大聯盟本季最速火球，不過美中不足的是，海斯利此戰面對首名打者馬恰多(Manny Machado)，就被擊出1發陽春砲失分，或許這也讓海斯利激起鬥志，催出本季大聯盟、也是個人生涯最快球速。

Ryan Helsley, 103mph and 104mph ⛽️



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海斯利本場繳出1局被打1支安打，三振及保送各1次，失掉1分為馬恰多的全壘打造成，但即便如此海斯利本季仍保持誇張的1.32防禦率、被打擊率僅1成34，成為紅雀牛棚要角，本季極具宰制性的表現也讓海斯利獲得生涯首次入選明星賽的殊榮。