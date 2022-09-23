「精障被告利用病情逃避被判死刑，有違民眾的法律情感！」台南高分院院長黃瑞華今天面對提問時，強調沒有刑事責任能力者，經專家鑑定在法律上定位為病人後，依法可免訴或減輕其刑，甚至監護處分，但「這並不是一件簡單的工作」。

台南高分院第2場「親民司法、與民同行」國民法官新制對話座談會，上午在南區公所舉行，吸引南區、中西區及安平區調解委員及里長、公所行政同仁共70多人到場參與。

會中，有人提問說，精障被告利用病情逃避被判死刑，有違民眾的法律情感，現行法令是否恰當？今年2月18日公布施行的暫行安置，能否真正達到防衛社會的預防效果？

黃瑞華認為，每逢發生重大刑案時，「以牙還牙、以眼還」、「殺人償命」等情感直覺反應，就會在大家的心中湧現；但從明末清初我國引進西洋法律思想發展迄今，對於沒刑事責任能力者，就會視其為病人，而不是把病人當壞人。

黃瑞華強調，被告是否精障病患？法院會找專家鑑定；如有疑問，再找另家鑑定，或找鑑定專家前來詢問，不能被當事人欺騙。現在的法官很難為，社會輿論認為判太輕會罵，判太重也會罵；判死會罵，不判死也罵，因此推動國民法官制度，讓民眾也能體會箇中滋味，用良心及文明法律規範來判決，這對社會進步將有很大的助益。

黃瑞華還說，明年元月一日上路的國民法官制度，甚至讓人民坐在法庭上，擔任審判權的行使主體。如此重大的變革，一定要來跟各位鄉親報告，讓「大家一起來做真正的法官」。