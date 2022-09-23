民眾黨新竹市長候選人高虹安日前回應論文爭議，意外引發學歷高低說，中華大學發聲明自詡是「CP值第一」，引來台大畢業的主持人吳淡如傻眼回應，高學歷的真實用途究竟為何？被封為日本牛郎帝王的羅蘭（Roland）早年也是一名學霸，他起初依照父母意願考進東京大學，卻因發現人生的真正目標決定休學，在談到學歷時，他曾在書中給出「神比喻」。

30歲的羅蘭是日本牛郎界的風雲人物，曾一度登上日本公關史上收入最高的男公關，年薪最高時約有3億日幣（約6700萬台幣），他強調賣臉不賣身，卻仍擠進富豪排行榜，然而他年輕時本來要按照父母指示就讀東京大學，開學後發現環境無聊，「一瞬間看清楚了前路」，認為若順利畢業進入公司，領著普通的月薪，擁有一般人的家庭生活非常無趣，因而決定輟學，最後進入牛郎業，獲得廣大知名度。

最近學歷說在網路掀起一陣風潮，影評人「膝關節」稍早在臉書轉述羅蘭曾對「學歷」的形容，羅蘭認為學歷就像是「飛機的座位」，有人可以搭頭等艙舒服到目的地，但也有人辛苦的擠在經濟艙，但下了飛機後大家都是一樣的，沒有人看得出你是坐在哪個艙等過來的，「重要的是目的地如何」。

因此，下了飛機後就像是人進了職場或社會，「如何打拚，才會決定你能成為什麼樣的人」，好學歷不代表智力也好，學歷差也不代表一生就不如別人，見此，網友回應：「Roland大人真的花很多時間在想事情」、「雖然覺得他很中二，但他的觀念真的值得去學習」、「（他的書）好像值得買來看欸！」、「很神奇的人」。