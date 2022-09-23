民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，一句「不是像什麼中華大學夜間部」，引發「戰學歷」風波，公開道歉後坦言會虛心檢討，經常評論時事的網紅廣告小妹，發文開酸：「一堆人沒看出高小姐的優越感」，不過卻因此與老公爆發爭執，甚至被酸「價值觀偏差」。

高虹安近日掀起「戰學歷」風波，廣告小妹表示一堆人沒看出她的優越感，認為骨子裡自認是學霸，別人需要洗學歷她不需要，不該被質疑，但身為參選人，都要有面對民眾質疑聲的職責，若要玩「鄙視鏈」遊戲，她絕對輕易被碾壓，畢竟博士學位也不是常春藤 ，不禁反問：「你覺得你比其他人優秀所以可以酸，但人外有人啊！那麼那些比你優秀的人酸你就合理」。

廣告小妹發文開酸：「一堆人沒看出高小姐的優越感」。(凡槿（廣告小妹）臉書)

廣告小妹表示因為此事，在某個 LINE群組見識到一群奇葩，群內學霸們呼籲「學歷無用」，但進群自我介紹時，每個人都是在曬學歷，不禁感嘆：「承認學歷很好用不是難事」，接著表示承認高虹安讀北一女和台大很厲害不是難事，但爭議在於「做不到承認中華大學的學生也很優秀」，即便學歷及成就很重要，但反觀人生還有其它重要的事，相較下沒有什麼值得成為「唯一」。

廣告小妹舉美國為例，認為該國雖是邪惡大國，但也有可愛之處，就是擁有「多元性」，接著強調：「高小姐在美國讀了那麼多年博士，為啥還看不透這點？這才是反感她言論的原因」，但也因此和老公吵架，甚至被指出「價值觀偏差」，還因為沒有共識要求她去睡公園，讓她氣到直呼：「要是每個姑娘老公都這樣，中央公園和大安森林公園應該會睡滿人」。