臺北醫學大學醫療體系今(23)日舉辦蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式。北醫癌症大樓匯聚社會各界愛心，其中為感謝鑽石生技投資有限公司慨捐新台幣兩億元於癌症大樓的興建，特以鑽石生技創立股東、富邦金控(2881)蔡明興董事長與富邦集團蔡明忠董事長之父名諱，命名為「蔡萬才癌症大樓」。

蔡萬才癌症大樓匯聚北醫體系癌症醫療及研究量能，結合全臺首座超導型質子機的精準治療，全面提升北醫體系的醫療水準，以全方位的癌症治療服務，邁向癌症醫療的國際重鎮。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團力挺台灣醫療，除了關注癌症醫療，近年來新冠肺炎疫情長期的衝擊民眾健康與社會經濟，富邦集團不僅積極開創相應的產品與服務，更協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，實踐正向關懷。截至目前，富邦金控及子公司(含基金會)已捐款逾3億元、富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾4.7億元。

富邦金控也長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資，以支持生技產業的育成與培植，近二十年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投等子公司於生醫產業的投資金額約156億，為台灣生技醫療產業貢獻力量。