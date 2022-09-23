下周國際新聞事件
9/26 周一 Jibun Bank日本9月製造業/服務業/綜合採購經理人指數（PMI）初值
Ifo德國9月企業信心報告
德拉斯Fed製造業指數(9月)
9/27 周二 美國8月耐久財訂單
標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）7月房價指數 美國7月房價指數
美國8月新屋銷售
美國CB消費者信心(9月)
里奇蒙Fed製造業/服務業指數(9月)
9/28 周三 API美國原油庫存報告
日銀貨幣政策會議紀要
澳洲8月零售銷售額
CfK德國10月消費者信心報告
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
美國8月商品貿易收支
美國8月簽約待過戶成屋銷售指數
EIA美國原油庫存報告
9/29 周四 德國9月通膨報告
美國Q2 GDP成長率終值
美國初次請領失業給付人數
美國Q2 PCE物價指數終值
9/30 周五 南韓8月工業生產/製造業生產指數
南韓8月零售銷售額
日本8月就業報告
日本8月零售銷售額
日本8月工業生產指數
德國8月零售銷售額
英國Q2 GDP成長率終值
德國9月就業報告
美國8月消費者所得/支出報告
美國8月PCE物價指數
芝加哥9月PMI
密西根大學消費者信心指數終值(9月)
歐盟緊急能源會議
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