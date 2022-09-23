下周國際新聞事件

9/26　周一　Jibun Bank日本9月製造業/服務業/綜合採購經理人指數（PMI）初值

Ifo德國9月企業信心報告

德拉斯Fed製造業指數(9月)

9/27　周二　美國8月耐久財訂單

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）7月房價指數　　　　　　　美國7月房價指數

美國8月新屋銷售

美國CB消費者信心(9月)

里奇蒙Fed製造業/服務業指數(9月)

9/28　周三　API美國原油庫存報告

日銀貨幣政策會議紀要

澳洲8月零售銷售額

CfK德國10月消費者信心報告

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

美國8月商品貿易收支

美國8月簽約待過戶成屋銷售指數

EIA美國原油庫存報告

9/29　周四　德國9月通膨報告

美國Q2 GDP成長率終值

美國初次請領失業給付人數

美國Q2 PCE物價指數終值

9/30　周五　南韓8月工業生產/製造業生產指數

南韓8月零售銷售額

日本8月就業報告

日本8月零售銷售額

日本8月工業生產指數

德國8月零售銷售額

英國Q2 GDP成長率終值

德國9月就業報告

美國8月消費者所得/支出報告

美國8月PCE物價指數

芝加哥9月PMI

密西根大學消費者信心指數終值(9月)

歐盟緊急能源會議

《國際金融》連5升 美30年期房貸利率飆出14年新高
《櫃買市場》寶緯23日可融資融券交易
《其他股》中租-KY 8月獲利寫第4高 前8月營運續攀峰
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