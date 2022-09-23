日前台東池上發生規模6.8強震，造成房屋倒塌與橋面斷裂等災害，也造成人民的傷亡，新保(9925)舉行「全國防災日」實地演練，總公司和各地分支單位同步舉辦防災日，今年因防範疫情之故避免群聚，採地震保命三步驟為「趴下、掩護、穩住」實地演練，以達「多一分準備、少一分損失」居安思危的目的。

當地震來襲時，銀髮長者是較脆弱的族群，如長照機構中的長輩因為年邁、失智、中風等老化問題，不方便隨時起身移動，也欠缺防災相關知識，容易曝露於危險之中，基於此，新保枋橋日照中心也實際帶領長輩進行防災地震演練，教導長輩如可蹲則採保命3步驟，行動不便者就地低頭善用枕頭或棉被保護頭部，期望透過演練，能在緊急災害發生時盡速應變，保護長輩生命安全。

新保基於社會責任，2007年成立的「安心教室」，即致力於防火、防震等安全教育的推廣，並宣導準備防災逃生包的重要性，非等災害來臨無準備而手忙腳亂，從長至幼全年齡透過課程體驗，學習急救逃生基本技巧，同時因應疫情考量開立線上課程，期許提供無圍牆的網路教學讓更多人受惠，進而回饋社會，讓民眾對安居有感。