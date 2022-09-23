來自烏克蘭的女星林佳娜（Tatiana Lin）在台發展演藝事業，此前大方承認和馬來西亞籍男星祖雄交往。豈料，近日在節目《同學來了》中坦承外遇過，並表示「但是這個不是我的錯，我先要說」，背後原因竟是男友時常發表一些貶低自己的言論，才逼得她走上外遇這條路。

在節目《同學來了》之中，佳娜大方聊起自身經驗。她表示自己發現男友多次出軌，還在出軌後罵她：「妳看妳那麼醜，妳像男生一樣，誰要跟妳XXX！」聽到男友多次將出軌原因歸咎在自己身上，她開始思考是否真的是自身的過錯。

佳娜在《同學來了》分享自身出軌經驗。（圖／翻攝自YouTube《同學來了》）

佳娜表示，但自己後來驚覺有蠻多男生對自己很感興趣，才發現自己似乎並沒有那麼醜，便起了想試試看的心思，以找回自信。誰料，男友知道後再次開罵，此時，她決定出聲反擊，「你為什麼罵我？你劈腿很多次，我只有一次而已。」男友聽聞，果斷轉變態度道歉，讓佳娜明白出軌這件事並非自己的錯。

佳娜表示男生出軌，不能將過錯怪到女生身上。（圖／翻攝自YouTube《同學來了》）

佳娜在節目中大談出軌這件「不能說的秘密」，提到出軌一事並非是何者的過錯，僅僅是兩人之間不適合一起走向未來。她也表示兩人之間早已和平分手，目前以朋友的身份相處。