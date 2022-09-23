「陽光自然灑落家中，卻又無法依個人需求進行光線調節」、「浴室長期潮濕、陰暗，卻又不知該如何讓它活過來」、「想裝窗簾又擔心難以清潔，反而成了新的過敏原。」每當要替家中選擇適合的窗簾時，是否讓你也陷入選擇性障礙，到底要如何買到符合自己需求又在預算內的窗簾，或許百葉窗是一項不錯的選擇。

過去一提到百葉窗，很多人的第一印象一定是「葉片容易斷裂」、「清潔不易」等，事實上，國內客製化百葉窗指標品牌Sunline Shutters指出，對於現代人來說，窗簾不再僅有遮光的作用，而是希望能擁有與家中設計相配卻又不顯突兀，又能達到降溫、抗UV、通風、私密性等高機能與多元風格，時代在進步，窗簾也跟著進步，現今業者在窗簾設計款式與實用功能皆有更進化的趨勢，百葉窗更是。

Sunline Shutters表示，現今的百葉窗能夠滿足不同場域與風格的設計使用，同時又兼具機能性。（圖／Sunline Shutters提供）

「從塑鋁、全鋁、實木各種材質百葉窗，不僅款式多樣，更可製成窗型、門型。」Sunline Shutters表示，現今的百葉窗能夠滿足不同場域與風格的設計使用，同時又能有效阻擋西曬陽光、隔音效果佳、通風等功能，同時，在潮濕的環境下更耐用，即使面臨大太陽的曝曬也不會有變形問題。許多人擔心百葉窗難以清潔，事實上，百葉窗的清潔方式相較於傳統窗簾來的更簡單，平時僅需要使用長柄除塵刷輕刷即可將灰塵與塵蟎拍掉。

另外，許多人會擔心百葉窗拉桿的實用性，Sunline Shutters解釋，進光量、視野遮蔽率與通風度，取決於百葉窗的葉片角度，而操控葉片旋轉角度的大功臣便是「拉桿」，目前拉桿分為美式拉桿、澳式拉桿等，兩種拉桿兼具不同特色與優勢，可配合不同的使用習慣與裝潢風格需求進行選擇。

Sunline Shutter建議，如果消費者想要以比較理想的價格買到心目中的樣式，不妨可以利用週年慶時進行選購。（圖／Sunline Shutters提供）

Sunline Shutter建議，相關的產品還是需要經過專業的丈量與看過實品再進行決定，如果消費者想要以比較理想的價格買到心目中的樣式，不妨可以利用週年慶時進行選購，例如：HOLA即日起至9/28有買2500送200的週年慶活動，消費者也可以好好把握。