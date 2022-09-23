行政院核定明年健保總額成長率為1.307～4.5％，健保會歷經12小時的討論，今完成總額協商，其中牙醫、中醫門診總額及其他預算獲得共識，而醫院、西醫基層總額仍有各自堅持，最終以2案併陳方式，送衛福部決定，其中付費者代表方案約8324億元，成長2.821％、醫界代表方案則約8437億元，成長4.224％。

就有共識部分，牙醫門診總額總計增加14.898億元，主要希望提升自然牙保存，減少國人無牙率，其中12.083億元將用於導入超音波根管沖洗技術、將特定牙周保存治療服務對象擴大、提供齲齒經驗高風險患者塗氟處置等；

而中醫門診合計增加14.05億元，其中7.979億元用於多重慢性疾病病人中醫整合醫療照護、提供針灸及傷科合併照護給付加強居家醫療照護與精神疾病社區復健治療、擴大辦理急性後期照護計畫等；

至於醫院、西醫基層總額，付費者與醫界代表雙方於罕病、血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等均有編列經費。在醫界方面，醫院代表考量目前健保財務收支失衡，建議將經費挹注於調整支付不足部分，穩住恆常醫療服務。西醫基層代表則提出數項支付標準調整項目，希望提升支付反映成本。兩部門都建議增編長新冠確診者後遺症照護的相關預算。

付費者方面，雖有感於健保財務困難，但為引進新醫療科技，仍編列「新醫療科技」（增32.74億元）及「藥品及特材給付規定改變」（增12.83億元）預算，以減少民眾自費負擔。此外，也支持衛福部「健保總額中長期改革計畫」政策，編列「住院整合照護試辦計畫」（6億元）及「代謝症候群防治計畫」（6.16億元），擴大照護對象，並同意新增「癌症治療品質改善計畫」（5.17億元）及「慢性傳染病照護品質計畫」（2億元）2項計畫，加強癌症篩檢疑似陽性個案追蹤治療，及提升結核病及愛滋病毒感染者早期診斷及追蹤治療。

對於醫界提出長新冠確診者後遺症照護的相關預算，付費者代表建議併入「慢性傳染病照護品質計畫」處理，持續監測醫療利用情形。此外，考量腹膜透析可提升病人生活品質，但使用人數占率逐年降低，付費者代表亦希望透過專案計畫的推動，將新增預算優先用於鼓勵加強推動腹膜透析與提升照護品質的院所。

健保會執行秘書周淑婉表示，總額協商最後將以2案併陳方式，最快11月報到衛福部決定，過往通常會在年底前拍板。對於明年底安全準備金是否會低於1個月？她表示有可能，但若屆時專款計畫沒有執行完，也會有經費滾入安全準備金，另部分負擔新制上路後，也可作為另一個財源，相關數字仍待健保署試算，預計10月將開始討論明年健保費率。