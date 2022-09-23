策展人楊素敏表示，藝術家莊志輝24日重磅回歸，繼疫情前在紐約兩場成功的展覽，後疫情時代，他將回到故鄉接續36年前的一段情緣。（張茂雄攝）

莊志輝有著澎湖人堅毅耐磨的特質，少年時跨越黑水溝到台灣圓夢，近年更是在巴黎、LA、紐約等世界各地舉行巡迴個展。（張茂雄攝）

36年前在澎湖縣政府文化中心（現稱文化局）有一場畫展，因為韋恩颱風來襲，將中心玻璃門窗擊破，強風豪雨造成館內大半作品「泡湯」，年僅20歲的青年畫家莊志輝，也失去第一次在家鄉展出作品的機會，黯然遠走天涯。已近花甲、在紐約、巴黎策展多次，卻回到故鄉第一次推出個人展，莊志輝一口氣在中興藝廊、文馨藝廊、特展室三個館，精挑細選出127件作品，希望能帶給故鄉嶄新的視覺饗宴。

策展人楊素敏表示，出身澎湖的藝術家莊志輝24日重磅回歸，繼疫情前在紐約兩場成功的展覽，後疫情時代，他將在澎湖縣文化局舉辦盛大的「閱讀記憶-莊志輝個展」，讓在世界各地廣受好評的作品，也能讓家鄉人有機會鑑賞。

莊志輝表示，他一心想接上那段36年前的家鄉記憶，展覽以過去、現在、未來三大方向定調，展出精選藝術家年少時期到近期的平面繪畫和立體雕塑作品，共127件。展覽並同步進行創意工作坊，莊志輝希望能將獨特的創作方法，傳承給澎湖的學子。

莊志輝有著澎湖人堅毅耐磨的特質，少年時跨越黑水溝到台灣圓夢，近年更是在巴黎、LA、紐約等世界各地舉行巡迴個展。此次是獲澎湖縣政府文化局邀請回鄉個展，展出作品前衛、創新、具人生哲理，結合科技與藝術的類燭光作品，更是在黑暗時期，為觀者帶來療癒和希望。展覽時間為9月24日-10月30日，地點在澎湖縣文化局的中興藝廊、文馨藝廊、特展室三處。