富邦人壽管理博碩士論文獎，台東大學學生楊幸娟作品「社交媒體的黑暗面」獲得EMBA組最大獎項特優。

台東大學今天發布新聞稿表示，「富邦人壽管理博碩士論文獎」已有30年歷史，是台灣學術界具規模且知名度的競賽。111年各大學企管領域高達667篇參賽，從初審、複審到決審審查，動員200多名專業領域老師，進入決審的76篇參賽論文，得獎勝出者僅占約10分之1。

台東大學文休系暑期碩士班3年級楊幸娟同學，參加EMBA組別競賽，在眾多競爭者中脫穎而出，獲得最大獎項「特優」殊榮。

台東大學表示，楊幸娟論文題目為「社交媒體的黑暗面」，探究社交媒體壓力源對社群成員負面行為反應歷程之研究。她撰寫論文的動機，來自於看到人們對社交媒體生活的過度依賴，往往容易誘發使用者強迫性使用，許多人無法克服對社交媒體與智慧型手機的衝動性使用習慣，因此被大量的訊息內容淹沒，或是需要每天應付社交媒體來的大量訊息，導致社交媒體疲勞，不利於個人身心健康與休閒行為。

楊幸娟特別感謝指導教授許立群。她表示，在許教授指導下的研究生，都必須經歷全國管理碩士論文競賽的洗禮，並以此作為畢業門檻。過程中總覺得是個不可能的任務；但許教授在指導論文時，非常有規劃的訂下進度、給予資源以及協助、關心、鼓勵，對我們這些研究生具備永不灰心的強大包容力。

她說，論文能夠為學術界、產業界與社會帶來實質的幫助，感到非常榮幸。

許立群表示，楊幸娟在研究過程中，試圖從多項子研究進行延伸，將研究結果呈現更具有一般化能力。特別是研究發現，接觸網路時間較短的人，反而容易有社會過載與社會比較問題，顯見，社交媒體網路使用者，不會因為接觸網路時間長短而有相同結果。而關注社交媒體時數越多的人，線上社會比較與社會過載情形會較為嚴重；但資訊過載情形，對於社交媒體時數使用長短，就沒有太大差異。（編輯：黃世雅）1110923