就算上半場手感奇差，一度落後對手12分之多，台南台鋼獵鷹23日仍靠谷毛唯嘉最後1分14秒投進關鍵三分球，且在最後2秒兩罰俱中，驚險以82比77逆轉擊敗裕隆納智捷，順利闖進跨聯盟籃球邀請賽8強，接著就等25日對手出爐。

谷毛唯嘉今天手感冰冷，全場投18中5，含三分球投8中1，不過唯一投進的三分外線，就是幫助獵鷹擴大領先差距到5分的關鍵三分球，「就算當時我前面6次三分出手都沒進，但我還是會再投下去，我自認三分狀況不錯，也沒調整。」

除了谷毛唯嘉，呂濟而、李漢昇兩名後衛也是幫助獵鷹逆轉的兩大功臣，呂濟而第三節獨拿11分，帶領獵鷹打完前3節，追成57比57平手，李漢昇則在末節接管比賽，幫助獵鷹擴大領先到9分，也讓裕隆的反撲始終差了那一口氣。

胡凱翔更是生涯首次對上前東家裕隆，這恐怕也是他唯一有機會碰到，畢竟獵鷹屬於T1聯盟，裕隆則在SBL，今天拿13分、4籃板的他表示，「就是保持平常心，我知道裕隆有對我針對防守，幸好末節有谷毛、漢昇等人跳出來幫忙贏球。」