上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周跌勢不止，下跌240.61點，跌幅達10.4％，為2072.04點，連續第15周下跌，下周將測試2000點關卡。主要遠洋航線仍舊呈現重挫，美西及美東線分別跌破3000美元及7000美元，跌幅達到12％及8.89％。海運運價直線下滑，何時能夠見到止跌？長榮(2603)將在10月14日召開法人說明會，對海運景氣將有最新看法。

遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到2684美元，下跌366美元，跌幅12％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為6538美元，下跌638美元，跌幅擴大到8.89％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為3163美元，較上周下跌382美元，跌幅10.78％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價3249美元，下跌528美元，跌幅13.98％。

近洋線方面，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)上漲4美元，為325美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)下跌9美元，為302美元；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)下跌17美元，為386美元；遠東-韓國持平，為265美元。

短期運價未見落底跡象，陽明(2609)、萬海(2615)已經召開法說會，對於海運景氣偏向保守看待。長榮今天也公告將於10月14日召開法說會，長榮本周一現金減資後恢復掛牌，走勢當疲弱，今天收盤上漲2元，收在158元，法說會將對公司未來營運及景氣有更進一步說明。