勞動部23日上午與美國聯邦調解調停署(Federal Mediation and Conciliation Service)再次合作辦理今年度第2場次「臺美集體協商人才培訓研習會議」，本次研習由該署多位資深調解員共同主講「調解技巧與方法」，分享近年美方促進勞資雙方協商之技巧及經驗，並提供協助勞資雙方突破僵局的建議和策略，與會勞工行政人員及調解人均表示課程內容確實有助提升其處理協商事務之能力，未來將運用於解決協商僵局，以促進勞資協商。

勞動部表示，今日會議美方出席人員包括FMCS署長提名人Javier Ramirez、美國在臺協會(AIT)經濟組組長Rashad Jones及FMCS資深調解員，我方則為勞動部陳明仁常務次長、各地方政府處理協商事務之行政人員與實際參與協商調解之專業人士及調解人(實體及線上)，共計80餘人出席。

勞動部陳明仁次長於致詞時表示，美國團體協商協處經驗已發展多年，相當成熟，值得借鏡，臺美雙方於本年度已洽定依不同主題及參與對象共同舉辦3場次「臺美集體協商人才培訓研習視訊會議」，其中第1場次會議是強化工會幹部協商技巧，已於6月23日辦理完畢，參與的工會幹部與美方交流熱烈，今日為第2場次會議，主要提升政府機關及其選聘調解人面對協商爭議的調解能力，相信經由美方分享寶貴實務經驗，一定也能讓今日與會者獲益良多。同時陳次長也指出勞資雙方必定存在共同利益，有賴調解人協助勞資雙方對話、相互了解彼此的目標，促成雙方獲致共識，並勉勵與會者能將今日所學運用於未來實務，共同促進我國勞資關係的穩定。陳次長也代表勞動部特別感謝FMCS長期對於我國勞動事務的支持及協助，期盼雙方能在此融洽交流氣氛中賡續合作，使我國集體勞資關係發展持續往前進。

勞動部進一步說明，今日會議歷時2小時，由FMCS資深調解員分享調解技巧與方法，包括如何在協商不同階段利用聯席會議、單獨會議及場邊會議等不同會議模式協助雙方協商，並就如何打破僵局提出具體建議，與會者於聆聽後與講者充分討論及交流，現場討論熱烈，活動圓滿落幕。臺美雙方已規劃於11月中旬辦理第3場次視訊會議，將由美方分享近年該國爭議解決和勞資合作之案例，屆時歡迎勞雇團體代表踴躍報名參加。