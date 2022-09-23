國道1號中午發生砂石車翻覆事故，現場已於下午3時許排除。（警方提供）

國道1號台中豐原段北上166公里處，中午12時17分，1輛砂石車不慎側翻，車上石塊及砂石散落一地，造成全線交通受阻，車輛一度回堵6公里多，60多歲周姓駕駛受傷送醫，國道警方初步判定車輛爆胎失控所致，事故現場已於下午3時許排除。

台中市消防局表示，今天中午獲報稱有1輛砂石車無故橫躺車道，且車上載運之砂石散落一地，駕駛疑受困車內，請求派員協助。消防人員到場時，周姓傷者已由拖吊車業者協助脫困，消防人員緊急協助送往豐原醫院，無生命危險。

國道警察第三大隊指出，該營半聯結車行經國道1號北向166公里處，疑因車子左後輪爆胎，失控自行側翻於內、中線車道。由於該砂石車載石頭及砂石，側翻後占用全線道，僅開放路肩通行，車陣回堵長達5、6公里。

高公局表示，事故於下午3時12分排除，回堵車陣舒解中，呼籲用路人小心駕駛，上國道前務必檢查車輛，以確保行車安全。

國道警察第三大隊呼籲用路人，行車前應檢查車輛輪胎是否妥善安全，行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。