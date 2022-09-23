民眾目擊，花蓮市美崙溪一處養殖魚塭附近出現綠鬣蜥，縣府派員前往移除。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市美崙溪附近最近發現活體綠鬣蜥蹤影，縣府派員捕捉到身長145公分、重達4公斤的雄性成體，龐大身軀相當嚇人，這是花蓮近來移除第3隻，農政單位研判尚未在花蓮建立野外族群，不過縣府提醒，一但發現蹤跡切勿自行捕捉，以防群聚個體移動擴散，造成生態危機。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，本月19日接獲民眾通報，花蓮市美崙溪一處養殖魚塭附近疑有一隻綠鬣蜥，當日派員會同農業處、林管處及洄瀾風生態有限公司人員3人前往圍捕移除。

這隻綠鬣蜥腮部大型圓形鱗片，為雄性辨識特徵，經測量身長達到145公分、重約4公斤，連同今年吉安溪河岸周邊移除2隻綠鬣蜥，已捕獲3隻，花蓮發現都屬成熟個體，且皆為單獨一隻，未曾於同一地點發現複數個體，也未發現未成年個體，研判尚未建立野外族群。

陳淑雯指出，依據捕獲綠鬣蜥地緣，以及目擊者通報區域進行巡查，包括吉安鄉慶豐、七腳川溪沿岸、壽豐鄉豐田及富里鄉等地，仍持續進行巡護監測工作。

農業處指出，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，於台灣中南部氾濫成災，因會破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態。109年被農委會公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，須登記備查才能飼養，未經主管機關同意不得繁殖。

除了防範綠鬣蜥，陳淑雯強調，移除外來入侵種是縣府重要工作，去年共移除外來入侵種沙氏變色蜥約5萬隻、小花蔓澤蘭194公噸，並雇工清除55公頃的郊野農地，數量是全台之冠。

農業處提醒民眾，若在野外發現綠鬣蜥的蹤跡，可撥打縣府自然保育專線（03）8226050，或1999縣民熱線通報，由專人移除，勿自行捕捉，以免遭動物咬傷，且若干擾群聚個體造成移動擴散，反而增添防治工作的難度。