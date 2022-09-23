民進黨新北市長參選人林佳龍今早在廣播節目專訪時，質疑新北市長侯友宜學士直攻博士「很奇怪」，遭侯選辦反擊「說謊前請先打草稿，才不會變成林烏龍」。林佳龍今天下午至新店參香時，認為這個是失言，要求大家就事論事，呈現真相。

侯友宜選辦今表示，根據當年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯友宜一切都按規定，順利取得學位，林佳龍不要只是吹牛不打草稿，希望說謊前一樣也請先打草稿，才不會變成林烏龍。

林佳龍今天下午在立委沈發惠、議員參選人陳永福、陳乃瑜陪同下，前往新店十四張斯馨祠參香，除了提出各項社福政見，以及在地建設願景，他也延續今早炮火，繼續質疑侯友宜。

林佳龍認為侯選辦的回應是失言，並反問，雖當時特殊規定，但為什麼會有這個規定？為何後來又沒了？全台灣為什麼只有侯友宜能有這個機會？

林佳龍說，如果說工作五年，就可以大學畢業直攻博士，那以後每個官員都可以這麼做，主要的問題就是，為什麼只有侯友宜可以，這侯要親自出面回答。

林佳龍控，侯友宜論文用的資料都是政府資料，難道可以這樣子用嗎？這個都有涉及學術規範的問題。

林佳龍表示，侯友宜都是擔任警察職務，哪有時間跟精神直接攻讀博士，這是很多人心中的疑問，而侯友宜也因為博士學位，擔任警大校長，為人師表應出面說明，既然大家都在關心這個議題，那就就事論事，讓真相能夠呈現。

林佳龍也批，侯友宜的口頭禪「好好做事」也是問題，就跟前總統馬英九的「謝謝指教」一樣，其實就是不誠懇，應該要認真看待每個問題，不要答非所問或轉移焦點，若侯友宜再不誠懇面對提問，也會被看破手腳。

另外，林佳龍也針對台北市長柯文哲的「強姦說」開炮，稱是明顯的失言，不要拿人的身體或性別來做文章，這就是一個學術倫理的問題，別企圖轉移焦點，這是最壞的示範，過去柯文哲常常失言都會道歉，希望柯這次也會收回這句話，向所有人道歉。