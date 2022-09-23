台北市警察局編列明年歲入預算，將報廢60輛汽車、340輛機車，預計歲入23.5萬， 北市議員李慶元即點出，一台汽車拍賣標價僅2000元，質疑是賤賣二手警車，恐有圖利二手車商之嫌，台北市警局回應，將再統計過去五年拍賣總金額，作為日後訂定歲入編列標準。

根據內政部警政署「警察機關車輛設置基準」規定，警用巡邏車、偵防車使用滿15年，或使用達7年且使用里程數逾12萬5000公里，得依相關規定報廢、汰換。

李慶元表示，以汽車來說，7年車齡、里程數12.5萬公里不算多，但是市府的拍賣底價僅2000元，痛批若以同條件的Toyota二手車為例，隨便都可以賣到1、20萬，警察局的拍賣底價過低，李也強調若過去都是這樣幹的話，恐怕與二手車商掛勾很嚴重。

台北市警局後勤科表示，以往汽機車是整批一起拍賣，去年共拍賣汽車118輛、機車307輛，拍賣總金額218萬5千多元，李慶元回應，等於一輛汽車變賣1萬多塊，那為何歲入編列上，汽車每輛僅2千元，最起碼一輛車要編列一萬元以上。

議員李傅中武也認為，雖警用汽機車是特種車輛，非自小客車，得標者需前往監理單位進行變更以及補稅，會有額外支出，不過台北市警局當初訂的起標價格確實過低，警局內部必須檢討。

台北市警局後勤科長薛克揚表示，拍賣起標價較低是因為有部分車輛為事故車，加上警車是特種車免繳貨物稅，因此二手車商若得標，車輛變更需補繳萬元以上貨物稅，另警車外觀也須重新烤漆，因此擔心價錢訂太高，中古車商無利可圖就不會來標，起標價雖是2000元，不過汽車往年拍賣得標價格皆可達2、3萬元。

李慶元建議， 7年以上的拍賣車輛訂一個底價；10年以上則另訂，警政衛生委員會最後通過預算，並附帶意見，請警局統計近五年拍賣總金額，作為日後訂定歲入編列標準，以符合市場行情並確保市庫收益。台北市警局則表示將會採納議員意見作為未來預算編列參考。