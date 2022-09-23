好不容易存了一筆錢，究竟該先買車還是買房？一名男網友日前抱怨，原本規劃存200萬當作買房基金，不料女友一家人對他的計畫卻很感冒，希望他能先買一輛BMW，直說買房實在太辛苦了，而原PO後來才知道，原來是要幫女友的弟弟「做業績」。

原PO在臉書《靠北租屋2.0》發文透露，自己今年37歲，家裡有車也有房，打算再過幾年存夠200萬後，就付頭期款買房，但女友一家人得知他的計畫後，竟表示不認同，直說「買房要辛苦很久，不如租房」。

原來，原PO女友的弟弟最近開始經營賣二手車的工作，希望他能拿出積蓄幫忙做業績，苦勸「不然你沒車，這樣也很不方便」，甚至還幫他看好了一輛BMW，而原PO聽完對方的論點後，想起辛苦作工撐起一家的爸媽，頓時怒火中燒，氣得直罵髒話，「草泥馬…我就準備跟他分手，不是你女兒不好，而是你們這種父母我看不起」。

文章曝光後，這對父母的行為讓許多網友詫異，認為利益當前難怪六親不認，紛紛留言，「分了吧，我很理解」、「你太老實…不過我喜歡XD」、「這才是堂堂正正的男子漢，夠直率」，不過也有人覺得原PO的情緒控管有待加強，若好好溝通未必需要走上分手一途。