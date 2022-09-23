統一超(2912)7-ELEVEN與農糧署獨家合作，首度推出「國產農糧常備食品」專區，聚焦「挺在地」、「耐保存」、「取便利」三大策略，規劃主食、湯品、休閒零食等六大類共19款在地食糧，於雙北限定200間門市2波段上市。

7-ELEVEN支持在地農產品不遺餘力，多次與農委會農糧署共同推廣在地農產，其中由農糧署主辦的「臺灣炒飯王」競賽已連續兩年將得獎作品於超商鮮食類別上架，屢創口碑好評！此次特別與農糧署合作推出「國產農糧常備食品」專區，自9月21日起分2波段引進農糧署主辦的「國產農糧常備食品評選活動」獲獎共有18家在地食品品牌、19款商品，以在地蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食共六大類在地農糧商品，在地食材原料使用占比高外，皆可便利即食且常溫保存半年以上，更有商品發揮創新力，將燉飯包裝優化全開罐拉環設計，既能便利飽足又兼顧營養美味。

近期受強震影響，推升大眾防災意識、預備常備儲糧需求，為滿足消費者需求，7-ELEVEN與農糧署獨家合作自9月21日起首度推出「國產農糧常備食品」專區，聚焦「挺在地」、「耐保存」、「取便利」三大策略，規劃主食、湯品、休閒零食等六大類共19款在地食糧，於雙北限定200間門市2波段上市，產品採用在地蔬食、水果、米食、雜糧作物、漁產原料最高占比達50%以上，藉由共同推廣讓消費者更便利購入低碳永續商品，引領在地食飲新趨勢，更感受在地產品人情味，同步推薦雨衣、紙筆、衛生紙等防災包必需品，7-ELEVEN積極打造便利生活型服務平台。

統一超表示，預備防災包為近期熱搜話題，除了常備糧食、零食、泡麵及飲用水外，7-ELEVEN也貼近民眾需求，備齊許多便利用品，如雨衣、紙筆、衛生紙、電池、免洗褲等，其中9月21日起全新引進棉花共和國女用環保免洗褲、襪，享第2件6折優惠，而好奇純水濕巾、絲花無酒精除菌99%濕巾等亦推出買1送1優惠，滿足各式生活所需！