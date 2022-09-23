一名女網友在臉書抱怨，她七個月大的時候，媽媽為了追求自己想要的生活離開了她，從小到大都是由爸爸和其他親戚帶大的，沒想到事隔多年，媽媽竟然跑回來找她打官司要求扶養費，讓她傻眼怒罵「拜託你，早死早超生好嗎？」，字字句句令人心疼，貼文曝光後引發熱議

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文寫下「致拋家棄子的媽媽」，原PO表示在她七個月大的時候，媽媽為了追求自己想要的生活離開了她 ，從小到大的生活起居都是由爺爺、爸爸、姑姑和叔叔幫忙處理，沒想到對方卻在幾年前申請法扶律師來找她打官司要求扶養費，還在法庭上訴說自己很可憐、很無奈，拿出殘障手冊，說自己生病找不到工作，需要生活費。

原PO苦訴「我就想問問：我學走路的時候，你在哪？我學騎腳踏車的時候，誰教我？我上幼稚園的時候，誰牽著我的手？我上小學的時候，誰幫我帶便當？我放學回家，誰幫我煮晚餐？我國中的時候，誰幫我簽聯絡簿？我大學畢業典禮，有誰參加？我結婚見家長，誰代表？我生小孩，誰幫我做月子？」，當年只有七個月大的她只能被迫接受，無奈表示「所以，你能不能接受我不會撫養你」。

原PO表示當年在法庭上與媽媽見面時，自己還抱著剛出生兩個月的兒子，對方卻沒有關心她手上的孩子，只有一開口就一個月要一萬，原PO在法庭上訴說了自己的童年，但就是沒有勇氣問媽媽「有沒有愛過我？」。

原PO提及，「事隔五年，我依舊記得你當庭訴說的可憐；事隔五年，社會局來函：令堂接受政府安置，安置費云云；事隔五年，一張新北市政府的公文就是要我每個月一萬多」，憤怒表示「拜託你，早死早超生好嗎？」、「如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的！我會幫你風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的。」

原PO發文分享自己辛酸的成長經歷。（翻攝臉書匿名公社）

貼文曝光後便引發熱議，網友們看完後心疼留言表示「看完心酸酸的好不捨」、「可以申請免除扶養義務」、「我有相同的經驗！可以申請免除扶養！加油！別被打倒了！這是一條漫長的戰爭要打！」、「生的放一旁，養的大過天」、「法院的判決往往讓人失望」、「最討厭這種拋家棄子老了全身病被唾棄就折返回來親情勒索的厚臉皮」。