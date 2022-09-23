民進黨新北市長參選人林佳龍昨日指出，新北市長侯友宜缺少跟海外台商合作機會、外商投資政策，導致新北市各種招商引資、觀光旅遊和建立姊妹城市都是六都吊車尾。對此，經發局長何怡明回應，新北市2019年啟動「招商一條龍」與「投資新北」全球招商網，4年落實183案投資，總投資超過3600億元，未料林佳龍卻對新北市亮眼招商成績視而不見，還惡意誤導，希望他多做功課。

經發局指出，市府推動招商一條龍、投資新北全球招商網，提供企業加速行政流程、投資障礙排除以及用地協尋等服務，至今已專案服務467案，對象包含國際大廠、台商、本土中小企業，市府2020年更獲得財政部促參司頒發「民間參與公共建設招商卓越獎」，奪下六都招商冠軍寶座。

何怡明表示，林佳龍不僅對招商成績視而不見，還扭曲、抹黑，實在令人生氣，市府團隊一再提醒林先生要對新北多用心、多做功課，否則只會自曝其短、貽笑大方，讓市民看破手腳。

何怡明說，只要企業願意在新北市投資，市府會著手跨局處專案會議，採專人負責、單一窗口，方便企業洽詢各項議題，加速審查、主動追蹤回報進度，因此申請一條龍服務的廠商絡繹不絕，4年來也吸引法商迪卡儂在三重設置新據點、Google進駐位於板橋的台北遠東通訊園區、Microsoft進駐新板特區、IKEA在新店碧潭拓展新店面、聞名海內外五星級艾美酒店即將於新北市開幕。

另外，4年也服務171件台商投資，包含新莊營運總部近期開幕的儒鴻、擴大投資新北的鴻海、光寶、復盛、台通光電、康舒等台商。經發局指出，市府自辦的「新店寶高智慧產業園區」，去年招商以來也吸引Garmin、特斯拉以及太陽鳥軟體、日商立象科技等外企進駐。

何怡明表示，新北市每年舉行「招商成果大會暨土地媒合會」、「國際採購商洽會」、「出口拓銷團」，展現主動接軌世界、積極開拓國際商務的態度，今年更率全國之先，採取遠程參展在「日本移動通訊應用展」與「德國柏林消費電子展」設置新北形象館，組成「新北企業隊」打團體戰。

經發局補充，新北市作為台灣第一工商人口大城、學府林立，菁英人才匯聚、交通路網完善，無論哪一國企業，只要願意投資新北，市府絕對會給予最貼心服務，建立安居樂業、幸福宜居新北市。