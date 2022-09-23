共清理375公斤的海洋廢棄物。（達德能源提供）

達德能源昨日(9/22)帶領近百位員工走出辦公室，移地至雲林縣台西的海岸線齊心淨灘，共清理了375公斤的海洋廢棄物，同時也響應國際知名的「Clean up the world (淨世界)」活動，在全球皆有wpd同仁用不同的方式愛地球。

達德能源表示，身為再生能源的開發商，提供潔淨、乾淨的環境始終是他們的使命，淨灘也可以是我們日常工作的另一種型態！

達德能源指出，台灣辦公室首度工作日移地辦公至海岸淨灘，由於台灣西部沿海有全球最好的風資源，然而在建設陸域風機的過程中，我們時常發現沿海地區美麗的海岸線被許多垃圾覆蓋。因此也希望藉由此次大型的淨灘活動，讓海岸地景恢復成原本乾淨的面貌，同時讓大家關注到美麗的海岸線是需要每一位來共同維護的！

達德能源總經理曾葳葳表示，作為陸域風機、太陽光電的再生能源開發商，愛護地球是他們的工作也是使命。因此，今年他們特別選在工作日，帶領員工在不同的地點、用不同的形態來工作，希望讓員工更親近海岸、並落實愛護地球的理念。

達德能源披露，此次的淨灘活動也特別感謝台西清潔隊、五條崙安檢所和麥寮施厝社區志工隊，帶領他們以正確的方式淨灘，並協助維護大家的安全，讓員工可以安心地執行淨灘工作。

達德能源稱，他們不止淨灘，也在不同的風場間也透過設置地方巡守員的制度，在平日風場巡守的同時也能關注到周遭環境的整潔，並在特定地點善用科技，以加裝監視器等額外設備，善盡管理土地之責，共同維護西海岸環境的整潔。

達德能源重視環境，自去年起主動響應全球知名活動「Clean up the world (淨世界)」活動，從德國到蒙古，在2021年共同撿拾近870公斤的垃圾量。今年公司持續推廣，並訂定全球目標共1,000公斤的垃圾撿拾量，以實際行動跨國界守護地球。

【關於達德】

wpd 達德能源是一家風電及太陽光電開發與營運商，總部位於德國布萊梅，營業據點遍布28國，擁有 3,500 位員工，成立超過 20 年。在全球，wpd 已設置近 2,550 部風力發電機組，總裝置容量超過 5,740 MW。 wpd 目前為台灣最大民營再生能源營運商，營運超過 400 MW的陸域風電及太陽光電。