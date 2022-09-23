高雄全家海神職業籃球隊母集團國揚集團及旗下事業體，秉持回饋社會的建隊理念，以實際行動幫助基層籃球。23日高雄全家海神隊攜手漢威巨蛋開發股份有限公司（下稱漢威巨蛋公司），將原使用之籃球木地板贈予三民家商，未來三民家商籃球隊築夢旅途有海神相伴，傳承在地榮耀，高雄全家海神隊也將持續加深在地連結，為高雄籃球向下紮根共同努力。

高雄全家海神隊建隊之初將打造南台灣完整籃球體系、協助推廣在地籃運劃入藍圖。創隊元年起走訪高雄在地國、高中大學院校舉辦校園活動，季外前進校際最大規模籃球賽高雄市體促盃國高中籃球錦標賽，分享經驗、傳承技術。

今日漢威巨蛋公司及高雄全家海神隊執行長李偉誠（Wilson）代表，將2021-2022球季高雄全家海神隊專用主場地板贈予三民家商。三民家商籃球隊是南部傳統勁旅，曾締造高中籃球甲級聯賽（HBL）二連霸、兩屆亞軍，期望此舉不僅只強化三民家商硬體設備，完備訓練場地，也能為基層籃球注入能量，

回顧高雄在地大型籃球賽事，高雄巨蛋無役不與；高雄全家海神隊2021-2022年主場專用楓木地板，正是SBL、HBL到美國傳奇球星夢幻賽使用地板， NBA傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）、羅德曼（Dennis Rodman）、「白巧克力」傑森，威廉斯（Jason Williams）曾獻技，國內未來之星也曾在此揮灑汗水。

三民家商校長王雪娥感謝這塊國際級賽事地板的到來，讓學生未來練球有更好的環境，「在劉錦池教練以及謝玉娟教練的帶領下，相信『一三七體系』會持續茁壯，串連起三級學校的籃球運動發展，並期許三民家商在HBL再創高峰。」

李偉誠表示，國揚集團侯創辦人侯西峰創立球隊宗旨有三，一是要成為高雄人的驕傲，二是凝聚高雄人的心，三是回饋高雄，「海神成軍首年奪冠，達成階段性任務；接下來球隊除了要保持好表現以外，也將花更多心力在串連基層籃球資源與回饋地方，希望捐贈這塊冠軍比賽地板可以成為一個好的開始。」