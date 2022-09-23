南投縣政府，23日頒獎表揚資深優良教育人員。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣新興國小校長周進科，延平國小教師林慕怡，分別獲得教育部師鐸獎殊榮；營北國中主任江佳容，則是獲得縣內師鐸獎。縣長林明溱23日感謝老師們對教育的貢獻與無私付出，並頒獎表揚669位優秀教育人員。

林明溱表示，在教師節前舉行表揚大會，就是要感謝所有教師，堅守崗位認真努力，不論是學業或品德全方位輔導學生，用愛與耐心陪伴孩子成長；他在縣長任內對教育推動不遺餘力，8年共籌措經費23億元，提供縣內國中、小學生免費營養午餐；近2年積極向中央爭取經費，學校班班裝冷氣，讓老師有良好的教學環境，學生也能安心學習。

今年獲教育部評選的師鐸獎得主、水里鄉新興國小校長周進科表示，他國中畢業時，受到國中時期的恩師鼓勵，師專畢業後，義無反顧投入教育行列，後來回到家鄉水里鄉服務，一轉眼就38年，如今獲得這項榮譽，其實是所有他曾歷練過的教育團隊，共同努力的成果與功勞，自己僅僅只是代表他們領師鐸獎。

竹山鎮延平國小教師林慕怡表示，獲得教育部師鐸獎非常開心，任教20多年來，非常感謝教育團隊、學生及家長們的支持及肯定，從事教職迄今，唯一關注的就是對學生的愛，未來也希望將這分愛延續下去。

南投縣師鐸獎得主、營北國中主任江佳容指出，她每天抱著兢兢業業的態度，面對不同的挑戰，如今獲得肯定之餘，也更堅定對教育生涯的方向，她也勉勵所有教育人員，教育的路上彼此不孤單，期許大家一起為教育加油。