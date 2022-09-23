新加坡官方23日資料，受到食品以及服務項目價格大漲影響，當地8月核心CPI(消費者物價指數)已經來到5.1%，不僅高於7月4.8%，也是將近14年以來新高

2008年11月，當時新加坡的核心CPI曾年增5.5%。若剔除住宿以及非公用交通費用，8月核心CPI年增5.1%，比預估值5%稍高。至於整體CPI，8月也突破7%並升至7.5%，超過7月的7%。

由於外食以及生食價格大漲，食物所引發的通膨走高，8月來到6.4%。另外，外宿費用也跟著房租漲價而變貴，8月增幅達4.7%。至於服務方面，價格也增加3.8%。

由於汽車售價大增，民眾搭乘非大眾交通運輸工具時，8月費用從7月增加22.2%，再增至24.1%。因為家用耐久財以及衣服鞋類價格小漲，零售產品也變貴多2.9%。不過，8月電費與天然氣價格，卻從7月份上漲24%，小降至23.9%。

而新加坡2022全年總體通膨率預估為5%至6%，同時，核心部分則估為3%至4%。當地政府指出，全球大宗物資價格新一輪衝擊，還有新加坡薪資所帶來壓力，對通膨來說可能還會有繼續往上的風險性。