信義房屋推出最新電視廣告「為您的房子，找到對的人」，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「「AI大數據智能配案」找到合適的買家，為屋主提高帶看成效，上線一個月2支20秒的廣告共創造792萬觀看數，網友紛紛表示幽默，更發揮創意為挑高屋、露臺戶找新功能，引發上百名網友熱烈討論！

過去屋主在尋找買方時，不一定能夠快速找到符合居住需求的精準購買族群，尤其像是挑高屋、露臺屋，不見得符合大眾需求，信義房屋開發「AI大數據智能配案」探索有「隱性需求」買方，再搭配「DiNDON 智能賞屋」提供線上室內裝潢模擬，3D變裝各種室內設計風格，為房屋增加賣相，增加屋主的售屋成效。

廣告8月24日上線，「挑高篇」影片一開始即提問「挑高的房子適合誰？」，經過「AI大數據智能配案」精準配對找到合適買方後，將挑高牆面透過裝潢手法搖身一變成為兒童攀岩牆，營造溫馨又有挑戰性的居家氛圍，畫面呈現令人耳目一新，首月即有579萬觀看數。

而吸睛情節也在社群引發上百人熱烈討論，有網友分享「有親戚幫小朋友蓋樹屋，即是挑高空間」、「做一個溜滑梯從二樓滑下來小朋友應該很喜歡」，更多網友表示，喜歡廣告幽默的呈現，也有網友有感表示，曾使用「DiNDON 智能賞屋」的3D變裝功能，家人都很喜歡。

而另一個廣告一開始，則是提問「大露臺的房子適合誰？」，經過「AI大數據智能配案」精準媒合後，引來外星人駕著飛碟停靠大露臺，以趣味方式呈現，緊抓閱聽眾眼球，首月即有213萬觀看數。

網友大多分享廣告很有趣，也紛紛分享大露臺的房子有什麼妙用，包括放小朋友的充氣城堡、戶外烤肉、遛狗、小朋友騎腳踏車、溜冰等，更多是對廣告創意印象深刻。

信義房屋表示，每一間房屋都有它的特色，運用第一線房仲的專業，輔以房產科技PropTech運用人工智慧、大數據、機器學習等技術，讓每一個房屋都好賣、易賣，也為不動產購售流程帶來巨大變化；據統計，有提供DiNDON智能賞屋的物件，相較沒有提供DiNDON智能賞屋的物件多了7成點擊率、6成留言率、成交速度也快了2成。