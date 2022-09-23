男子突聞燒焦味停路肩查看 車子瞬間陷入火海

桃園市有名28歲的姜姓男子於23日下午2點多，駕駛小客車行經國道2號西向5.6公里處，突然聞到燒焦味趕緊駛入外側路肩下車查看，豈料車輛馬上冒煙，車頭及引擎室瞬間陷入火海，姜男趕緊打電話報案，警消獲報立即趕抵現場救援，不過由於車輛竄出濃煙造成國道回堵約1公里，詳細起火原因仍有待調查釐清。

國道公路勤務指揮中心表示，姜姓男子駕駛小客車行經國道2號西向5.6公里青埔路段，忽然聞到一股燒焦味，便往外側路肩停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，所幸姜男及時發現並停靠路肩，未有其他用路人遭受波及。

消防局出動10名消防人員、4輛消防車趕抵現場搶救，現場燃燒面積為1平方公尺，所幸現場無人員受傷受困，起火原因仍有待調查釐清。

車輛於14時55分排除，不過現場濃煙造成車流回堵約1公里，所幸沒影響主線車道車流，警廣及交控中心也立即提醒用路人注意路況，呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險。