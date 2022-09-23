民眾黨新竹市議員參選人施淑婷昨稱國民黨市議員陳慶齡跟她說選個經驗，「長得漂亮，之後來香山當他助理」，讓她感到噁心不舒服。對此陳慶齡嚴正抗議，這是不實汙衊、惡意攻擊，且在23日下午已赴新竹地檢署按鈴控告施淑婷，涉嫌意圖使人不當選及加重誹謗。

施淑婷22日在臉書發文，指自己跟南區議員參選人許登淇，在市立殯儀館遇到陳慶齡，指稱陳慶齡不但不看好許登淇選情，還叫她選個經驗，稱讚長得漂亮之後去香山當助理，令她聽了覺得「實在是超級噁心加變態」。

為此，陳慶齡喊冤，強調當天的說法，完全出於善意與鼓勵，沒想到話遭扭曲，現場許登淇也可以作證。陳慶齡也強調，他是說許登淇很有勝面要加油，卻被施淑婷故意說成是「注衰」。

至於他跟施淑婷說西區不好選，主要是打氣，給自己經驗也很好，如施淑婷還有意從政，可以考慮來香山區經營，國民黨願意提供資源，完全是好意。

陳慶齡也提到，今年初開始，受黨部主委之託，在香山區尋找可代表本黨參選議員的女性候選人，所以才有此一舉，而且稱讚她就是性騷擾、變態，反問這是什麼樣的心態？還污名、物化助理是玩物，更是心態不健康。

針對陳慶齡提告，施淑婷23日回應，陳慶齡聲稱是在執行國民黨市黨部主委的任務，好意徵詢參選下屆香山市議員的意願，但眼下選前倒數不到70天，選情正激烈的時候，國民黨願意提供資源？

施淑婷強調，完全無法接受這種說法，甚至把不成立的事說得頭頭是道，也堅持不道歉，她也說會捍衛自身權益，屆時許登淇也會擔任證人，為社會及選民揭發民代私下為人的真相。