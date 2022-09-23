為扶助偏鄉孩子一把，日月光投控、張姚宏影社會慈善福利事業基金會(簡稱張媽媽慈善基金會)，在疫情及地震餘震期間仍前進南投偏鄉，關心孩子的課後輔導狀況。

日月光集團董事長張虔生與其兄妹為紀念母親而成立「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」自106年8月成立至今，承續張媽媽關懷弱勢、奉獻社會之慈悲心，辦理多項社會福慈善專案，長期與「南投縣愛加倍家庭關懷協會」及「南投縣基督教飛揚青少年全人教育關懷協會」合作，辦理國中小學童課後輔導專案，每年提供弱勢家庭的學生，在學校課後無法照顧周全的時段，除了協助同學完成學校作業，老師也針對不同年級進行課後輔導，同時使發育階段的青少年可以有充足營養的膳食。最重要的是品格教育，知道對錯明白是非，學習良善的美德。

今年共幫助68名國小生，23名國中生，本專案今年捐助150萬，已累積捐助金額793萬，累積幫助學童達440人次，藉由在地協會做為第一線陪伴，用最實際的行動幫助弱勢家庭減輕經濟負擔。

日月光投控行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村指出，日月光持續照顧偏鄉或隔代教養的原住民孩子，希望給予他們安全穩定的環境，除了提供輔導並提升他們的學業，也給予品格教育的教導，希望投入資源讓孩子們有翻轉人生的機會。

愛加倍協會長期提供埔里地區國小(埔里/南光/大成/愛蘭/溪南/育英/中鋒)課後輔導，邱蘭月牧師表示，雖然台灣有明顯少子化現象，但仍有很多需要照顧的學童，多年來看著學生們有些是單親家庭或隔代教養，也有低收清寒家境，近年過動兒或著其它體況的比例愈發提高，原生家庭較難以在學習路上陪伴成長，感謝有這些充滿愛心的老師，以及各界投入的資源，才能成為家長與孩童的助力。

全人教育協會則是對埔里地區國中(埔里/大成/宏仁)，協助有升學壓力的國中生輔導教學，徐月風牧師表示若與坊間補習班相比，每個月5-6仟元的開銷對弱勢家庭是極大的負擔，而且還提供食宿，每個禮拜學生們在星期日傍晚回到協會的「家」，星期一到五白天上學傍晚課輔，周末再回原生家庭與家人相聚，減少通勤問題有更多時間加強課業，並開始學著獨立生活，會自己洗衣服、處理垃圾分類、打掃整理生活周遭環境，未來不論是升學念書還是外出工作，都能獨當一面。

還在讀國小的曾同學提到他最喜歡的就是歷史課，尤其是對二戰時期產生濃厚的興趣，從書籍影片中看到槍械、坦克、飛機、船隻等各式軍武的型號如數家珍，未來長大後想要當職業軍人保衛國家。

而就讀國中的一對好友陳同學和葉同學，因為家人中就有護理師，對這份工作有清晰的認識，未來也想要以護專為目標進行努力，不但得以養家糊口，也能發揮愛心回饋社會照顧許多病患。

在疫情重創全世界的此刻，尤其經濟與健康方面影響重大，對於弱勢家庭更是雪上加霜，未來基金會將繼續承揚張媽媽的精神，走入偏鄉扶孩子一把，用愛心溫暖每一處角落，許給下一代更好的未來。