許多婚姻免不了婆媳問題的出現，不過也有相處和睦、互動可愛的例子！一名人妻分享，婆婆主動幫忙清房間櫃子，有效率整理的很乾淨，不好意思的同時讓她感謝又覺得賺到，不過她卻尷尬透露，自己的「情趣用品」不小心也被翻出來，婆婆竟以為是按摩眼部的放在化妝台。

原PO羞曝婆婆不小心將她的情趣用品翻出。(圖/翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」)

人妻在臉書粉絲專業「靠北婆婆2.0」投稿分享，因為房間太亂了，婆婆可能真的忍不下去，所以趁她出門時，進房間幫忙打掃，外出回來的原PO一看見煥然一新的房間十分開心，也誇讚婆婆「原本很小的地方婆婆變出一堆收納的櫃子這點我很佩服」，也坦言「雖然給婆婆整理不好但我不用整理我是覺得蠻爽的」。內文最後竟害羞透露，婆婆不小心連她的情趣用品都整理出來了，尷尬表示「想跟婆婆說 那隻小隻的按摩棒不是按摩眼部的，不用放在我化妝台上」。

婆媳互動逗樂網友。(圖/翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」)

超有畫面的逗趣貼文吸引許多網友留言，「太好玩的畫面了，下次記得藏深一點」、「一定是按摩眼睛的啦！」、「好可愛的婆媳」、「前面好溫馨～（以為媳婦要靠北婆婆幫他整理房間）～劇情大逆轉～～原來玩具被放在桌上了！」；但也有人提到婆媳相處不容易，在其他家事上要多幫忙，避免日後成為婆媳爭執的把柄。